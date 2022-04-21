"Вбивали людей для розваги, кидали вмирати в колодязях": Зеленський розповів Португалії про звірства окупантів

Президент Володимир Зеленський розповів урядовцям Португалії про те, що російські окупанти в Україні вбивали людей навіть заради розваги.

Зокрема, 20 квітня у Бородянці були знайдені ще два поховання мирних людей, убитих російськими окупантами. В одній із цих могил – тіла двох чоловіків 35 років та 15-річної дівчини. У другій могилі – шестеро людей: чотири чоловіка та дві жінки.

Про це Зеленський розповів під час своєї промови в парламенті Португалії 21 квітня.

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Він додав, що ці люди в Бородянці були вбиті, коли російські війська контролювали містечко. Тіла були закопані просто посеред території містечка, біля звичайних будинків. Президент наголосив, що такі поховання знаходять в усіх громадах зараз, в усіх містах, які українські війська звільняють від російських окупантів.

"Світ уже запам'ятав назву українського міста Буча, яке знаходиться за 20 хвилин їзди від Бородянки. Запам'ятав страшні фотографії тіл убитих просто на вулицях Бучі. Тижнями вбиті люди лежали на дорозі, на тротуарах, поруч із будинками. Російські солдати навіть не намагалися прибрати ці трупи. І не дозволяли, до речі, місцевим мешканцям, які залишалися в місті, їх поховати", – розповів голова держави.

"Впевнений, більшість із вас бачили ті фотографії. Але на них далеко не все, що довелося пережити місцевим. Окупанти вбивали людей навіть просто для розваги, а також щоб пограбувати їхні помешкання. Людей кидали вмирати в колодязі. Катували. Розстрілювали. Вбивали гранатами в підвалах, де люди ховалися від обстрілів", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, як російські військові вбивали біженців на дорогах. Відкривали вогонь по машинах, на яких було написано "Діти". Сотні таких розстріляних і спалених машин залишалися на дорогах.

Президент зазначив, що в одній лише Київській області – і це станом на сьогодні, бо ще не всі поховання знайдені, – окупанти вбили 1126 українців, з них – 40 дітей.

Зеленський також розповів парламенту Португалії, що в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях України, куди зайшли російські війська, вони влаштували таке ж пекло, як і в Бородянці чи в Бучі.

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"Один лише приклад. У селі Ягідне на Чернігівщині окупанти зігнали всіх мешканців села у підвал школи і тримали там тижнями. Це невелика сільська школа, невеликий підвал, у якому лише від задухи померли близько 10 людей. Наймолодшій дитині у підвалі – три місяці. Уявіть собі, три місяці дитині! А найстаршій людині – 93 роки. А всього в підвалі було близько чотирьохсот людей!" – розповів голова держави.

Він додав, що понад три тижні російські окупанти днями й ночами забороняли людям вийти з підвалу навіть до туалету. А коли люди просили вийти по одяг для малечі, окупанти вимагали від них, щоб ті заспівали російський державний гімн.

"Ось так російські військові розважалися. Ось таку безкарність вони відчували. Ось що відбувається в Україні зараз. 2022 рік", – резюмував Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до народу та політиків Португалії

Нагадаємо, 21 квітня Бородянку відвідали прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес і запевнили, що "не залишать Україну сам на сам".

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