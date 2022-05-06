"Вбиває мирних жителів чи військових": Зеленський назвав умову для припинення переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може повністю припинити переговори з Росією і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових.
Зеленський має на увазі людей, "які могли б бути звільнені".
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.
"Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, 29 квітня президент України заявляв, що перемовини з російською стороною, зокрема з президентом Володимиром Путіним, можуть припинитися, якщо РФ продовжить свої звірства.
Згодом Зеленський повідомив, що крапку на переговорах з РФ стане знищення захисників Маріуполя.
А 2 травня секретар РНБО Олександр Данілов, коментуючи переговори з РФ, заявив, що "з Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію".
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