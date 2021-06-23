Вбивці журналіста Хашоггі пройшли бойовий вишкіл в США — ЗМІ

Співробітники спецслужб пройшли бойову підготовку, за умовами контракту, схваленого Держдепартаментом.
Четверо саудівців, які брали участь у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, раніше пройшли бойову підготовку на території США. Поліція так і не змогла знайти його тіло.
Про це інформує електронна версія газети The New York Times.
За словами джерел видання, співробітники спецслужб королівства пройшли бойову підготовку в Сполучених Штатах Америки, за умовами "контракту, схваленого Держдепартаментом".
Згідно з інформацією ЗМІ, підготовку чотирьох саудівців проводила охоронна компанія Tier 1 у Арканзасі. За заявою компанії, підготовка містила стрільбу, протидію атаці та призначалася для забезпечення більш надійної охорони та захисту саудівських лідерів. Одна людина, знайомий з навчанням, заявив, що крім цього саудівців навчали стеження і ближнього бою.
Держдепартамент США видав ліцензію компанії Tier 1 на проведення військовий вишкілу саудівської королівської гвардії в 2014 році.
Виконавчий директор компанії Cerberus Capital Management, якій належить охоронна компанія, підтвердив інформацію про проходження навчання. Але підкреслив, що не має ніякого відношення до вбивства журналіста.
Як повідомлялося, 59-річного Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в Генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, коли той пішов туди, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену до відомства не пустили й через п'ять годин очікування їй повідомили, що журналіст вже покинув будівлю.
У Хашоггі були давні зв'язки з королівською родиною Саудівської Аравії, але він критично писав про нинішній уряд і спадкового принца Мухаммеда ібн Салманов Аль Сауді.
Згодом наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд визнав, що несе відповідальність за вбивство журналіста Джемаля Хашоггі, тому що воно сталося в період його управління державою. Однак він заявив, що про злочин не знав.
Торік в Саудівській Аравії засудили до смертної кари п'ятьох причетних до жорстокого вбивства Джамаля Хашоггі. Крім того, суд виніс вирок восьми особам за їх участь в злочині, засудивши їх до ув'язнення на терміни від 7 до 20 років.