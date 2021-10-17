Вбивство депутата в церкві під час зустрічі з виборцями в Великій Британії: поліція назвала ім'я підозрюваного

Вбивство депутата в церкві під час зустрічі з виборцями в Великій Британії: поліція назвала ім'я підозрюваного

Затриманий — 25-річний чоловік сомалійського походження.

Британська поліція встановила особу підозрюваного у вбивстві депутата-консерватора сера Девіда Емесса. Нападника звуть Алі Харбі Алі, йому 25 років, повідомляє Sky News з посиланням на джерело.

Раніше повідомлялося, що затриманий — 25-річний чоловік сомалійського походження.

За інформацією ЗМІ, Алі Харбі Алі раніше не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.

The Guardian написала що підозрюваний нетривалий час був пов'язаний з програмою Prevent, покликаної запобігти залучення людей в тероризм. Про причетність Алі Харбі Алі до тероризму не відомо.

Нагадаємо, що 15 жовтня, чоловік з ножем напав на депутата палати громад британського парламенту Девіда Емесса. Депутат проводив зустріч з виборцями в церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. 69-річному Емессу надали допомогу на місці події, але він помер. Британська поліція вважає вбивство терактом і не виключає зв'язку з ісламським екстремізмом.

Емесс був депутатом від виборчого округу Саутенд-Уест з 1997 року. Вперше він потрапив до парламенту в 1983 році.

Новини світу: британська поліція визнала вбивство депутата Девіда Емесса терактом

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