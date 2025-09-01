Вбивство Андрія Парубія: що відомо про затримання підозрюваного

Наручники / © Unsplash

У справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія правоохоронці вийшли на слід підозрюваного менш ніж за добу після злочину.

Зібрали для вас всі подробиці затримання ймовірного вбивці.

Його затримали у Хмельницькій області, повідомили в СБУ та Нацполіції.

За даними слідства, замах на парламентаря готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань потерпілого, прокладав маршрути та планував шляхи втечі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк доповіли Президенту України Володимиру Зеленському про затримання. Глава держави наголосив, що всі обставини цього злочину мають бути з’ясовані, а правоохоронці діють оперативно й злагоджено.

«Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх деталей», – повідомив Зеленський.

Наразі триває активне розслідування. Про подальші кроки правоохоронці обіцяють інформувати окремо.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.

ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.