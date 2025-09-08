Вбивство Андрія Парубія: його батько назвав причетних

Народний депутат України Андрій Парубій з колегами в парламенті / © Андрій Парубій / Facebook

Реклама

Батько народного депутата України Андрія Парубія — Володимир Парубій — заявив, що за його сином давно стежили. За словами батька, до злочину причетна ФСБ Росії та люди з України.

Про це Володимир Парубій розповів у інтерв’ю виданню «Еспресо».

«Чесно кажучи, коли сталося вбивство і коли я побачив по телебаченню, як саме це сталося, то відразу зрозумів. Звісно, що це російська ФСБ, але досі не маю сумніву: до цього вбивства, до його підготовки були причетні люди і в Україні», — сказав батько вбитого політика.

Реклама

Він додав, що не знає, хто ці люди. Але були такі, які знали, де ходить депутат, що робить — тобто «давно стежили за ним».

«І не тільки тому, що Путін видав той „вирок“. Там був не лише Андрій, ще декілька людей», — додав Володимир Парубій.

Він поділився, що казав синові бути обережним, але «йому було соромно боятися». За словами батька, Андрій Парубій ніколи не боявся, він мав вроджену віру у свої сили та безстрашність.

«Це безглуздо — його смерть. Він міг ще дуже багато зробити для України. В одному з інтерв’ю він сказав: „Я все робив для України“. Звісно, що сім’ю забезпечував мінімально. Але ні багатства, ні слави він не прагнув, а прагнув добра для України. Бо він розумів і часто в розмовах говорив — якщо ми ще раз втратимо Україну, як попередні рази, вже невідомо, чи ми колись відновимося», — розповів Володимир Парубій.

Реклама

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові вистрілами з вогнепальної зброї.

Вже наступного дня правоохоронці затримали ймовірного вбивцю депутата у Хмельницькій області. Це — 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, а 2 вересня суд взяв фігуранта під варту.

Сцельніков журналістам на камери зізнався у вбивстві Парубія і назвав злочин своєю «особистою помстою українській владі»