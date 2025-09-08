ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
2 хв

Вбивство Андрія Парубія: його батько назвав причетних

Батько Андрія Парубія заявив, що за його сином давно стежили. Батько казав політикові бути обережним, але «йому було соромно боятися».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Народний депутат України Андрій Парубій з колегами в парламентіНародний депутат України Андрій Парубій з колегами в парламенті

Народний депутат України Андрій Парубій з колегами в парламенті / © Андрій Парубій / Facebook

Батько народного депутата України Андрія Парубія — Володимир Парубій — заявив, що за його сином давно стежили. За словами батька, до злочину причетна ФСБ Росії та люди з України.

Про це Володимир Парубій розповів у інтерв’ю виданню «Еспресо».

«Чесно кажучи, коли сталося вбивство і коли я побачив по телебаченню, як саме це сталося, то відразу зрозумів. Звісно, що це російська ФСБ, але досі не маю сумніву: до цього вбивства, до його підготовки були причетні люди і в Україні», — сказав батько вбитого політика.

Він додав, що не знає, хто ці люди. Але були такі, які знали, де ходить депутат, що робить — тобто «давно стежили за ним».

«І не тільки тому, що Путін видав той „вирок“. Там був не лише Андрій, ще декілька людей», — додав Володимир Парубій.

Він поділився, що казав синові бути обережним, але «йому було соромно боятися». За словами батька, Андрій Парубій ніколи не боявся, він мав вроджену віру у свої сили та безстрашність.

«Це безглуздо — його смерть. Він міг ще дуже багато зробити для України. В одному з інтерв’ю він сказав: „Я все робив для України“. Звісно, що сім’ю забезпечував мінімально. Але ні багатства, ні слави він не прагнув, а прагнув добра для України. Бо він розумів і часто в розмовах говорив — якщо ми ще раз втратимо Україну, як попередні рази, вже невідомо, чи ми колись відновимося», — розповів Володимир Парубій.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові вистрілами з вогнепальної зброї.

Вже наступного дня правоохоронці затримали ймовірного вбивцю депутата у Хмельницькій області. Це — 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, а 2 вересня суд взяв фігуранта під варту.

Сцельніков журналістам на камери зізнався у вбивстві Парубія і назвав злочин своєю «особистою помстою українській владі»

Дата публікації
Кількість переглядів
303
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie