Вбивство лікарки на ВЛК сколихнуло Київ: депутати вимагають посилити покарання для нападників

Медик / © Pixabay

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Після жорстокого вбивства хірургині під час проходження ВЛК в Києві нардепи закликають парламент негайно ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за напади на медиків. Документ передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернувся до парламенту із закликом пришвидшити розгляд законопроєкту №10221, який має посилити кримінально-правовий захист медичних працівників.

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У Комітеті повідомили, що поштовхом до цього стала трагедія, яка сталася 29 липня в одному зі столичних ТЦК та СП. Під час проходження військово-лікарської комісії чоловік напав із ножем на лікарку-хірургиню просто в її кабінеті. Отримані поранення виявилися смертельними.

«Насильство щодо медичних працівників є неприпустимим. Люди, які щодня рятують життя та надають медичну допомогу українцям, повинні бути захищені під час виконання своїх професійних обов’язків», — зазначили у парламенті.

У Комітеті наголосили, що законопроєкт №10221 покликаний посилити кримінально-правовий захист:

медичних працівників,

співробітників екстреної медичної допомоги,

аптечних закладів,

фахівців із реабілітації,

рятувальників.

Зокрема, документ пропонує запровадити суворіше покарання за погрози та напади на представників цих професій. За окремі злочини законопроєкт передбачає покарання у вигляді до 12 років ув’язнення.

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Також у Комітеті зазначили, що вже зверталися до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який визначений головним із підготовки цього законопроєкту, із проханням прискорити його розгляд.

Окрім цього, питання щодо визначення законопроєкту №10221 одним із пріоритетних для розгляду парламентом обговорювали під час зустрічі з головою парламенту Русланом Стефанчуком.

Варто зазначити, що документ був зареєстрований ще 7 листопада 2023 року.

Законопроєкт про посилення відповідальності за напади на медиків — що він передбачає

Законопроєкт передбачає розширення переліку професій, які отримають посилений кримінально-правовий захист. До нього пропонують включити медичних працівників, співробітників системи екстреної медичної допомоги, аптечних закладів, фахівців із реабілітації та рятувальників. Крім того, депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 350-1 та 350-2.

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Зокрема, пропонується встановити відповідальність за:

погрозу вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна — покарання у вигляді виправних робіт терміном до двох років, арешту до шести місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий термін;

умисне завдання побоїв, легких, середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень — покарання від обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін, а в окремих випадках — від п’яти до 12 років ув’язнення;

вбивство або замах на вбивство — покарання у вигляді позбавлення волі від дев’яти до 15 років або довічного ув’язнення;

захоплення чи утримання людини як заручника — ув’язнення на термін від восьми до 15 років.

Нагадаємо, у Києві під час проходження ВЛК у приміщенні Подільського районного ТЦК чоловік, якого доправила поліція за порушення військового обліку, завдав смертельних ножових поранень лікарці-хірургині. Нападника затримали на місці, правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

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