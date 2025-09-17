ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Вбивство Парубія: голова Європарламенту зробила заяву в Раді

Роберта Мецола наголосила, що загибель Андрія Парубія є нагадуванням про людську вартість війни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Голова Європарламенту Роберта Мецола

Голова Європарламенту Роберта Мецола / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Під час виступу у Верховній Раді України 17 вересня голова Європейського парламенту Роберта Мецола висловилась про вбивство народного депутата Андрія Парубія.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

Мецола розпочала свій виступ в українському парламенті зі співчуття у зв’язку з загибеллю Парубія.

«Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити«, — висловилась очільниця Європарламенту.

Нагадаємо, під час вступу у Верховній Раді Мецола також оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві. За її словами, цей крок підкреслює зобов’язання ЄС бути поруч з Україною щодня. Мецола також наголосила на важливості відновлення повноважень антикорупційних органів в Україні для членства в ЄС і повідомила, що наступним кроком буде відкриття переговорного «кластеру основ».

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie