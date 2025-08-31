Вбивство Парубія: в УДО пояснили, чому він перебував без охорони

Андрій Парубій / © Право на владу

Після убивства Андрія Парубія у Львові з’ясувалося, що посадовець перебував без державної охорони.

Управління державної охорони України (УДО) прокоментувало ситуацію та пояснило, чому Парубій був без охорони.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» № 160/98-ВР, держохорона забезпечується лише визначеному колу посадовців: голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, голові Конституційного Суду, голові Верховного Суду, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони, першому заступнику голови ВР, першому віцепрем’єру, а також заступнику голови ВР.

Також передбачено, що охорона поширюється на членів їхніх родин, якщо ті проживають разом або супроводжують посадову особу.

У разі припинення повноважень, відповідно до чинного законодавства, особа має право на охорону ще протягом одного року — за винятком випадків, коли є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили.

«Управління державної охорони виконує свої завдання виключно в межах чинного законодавства України», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова і що на місці загинув чоловік. Вбитим виявився ексголова Верховної Ради та колишній секретар РНБО Андрій Парубій.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи в правоохоронних структурах Львова, в політика стріляли вісім разів.

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства відомого громадсько-політичного діяча.

Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік — для його пошуку в місті введено спеціальну операцію «Сирена».

У момент нападу Андрій Парубій ішов на тренування до спортзалу. Він не мав охорони.

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства Парубія.

До розслідування залучаються оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки та інші органи.