Вбивство Андрія Портнова: з’явилися перші фото і відео з місця злочину

Андрій Портнов / © УНІАН

Реклама

З’явилося перші фото і відео з місця вбивства Андрія Портнова — ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича.

Фото опублікувало іспанське видання El Pais.

На фото видно, ймовірно, тіло Портнова, яке лежить поряд з автівкою Mercedes.

Реклама

Видання з посиланням на поліцію інформує, що ексрадник Януковича прямував до автомобіля Mercedes, коли на нього напали двоє або троє зловмисників і здійснили п’ять пострілів. Щонайменше три кулі влучили Портнову в голову та спину. Смертельним виявився саме постріл у голову.

На цей момент затриманих немає.

У Мережі також є відео з місця вбивства Портнова. На кадрах видно медиків «швидкої» та правоохоронців.

Фото з місця вбивства Андрія Портнова / © El Pais

Фото з місця вбивства Андрія Портнова / © Türkiye Today

Дата публікації 13:43, 21.05.25 Кількість переглядів 51 Відео з місця вбивства Андрія Портнова

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Портнова застрелили вранці 21 травня в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон. Невідомі особи скоїли вбивство біля Американської школи — одного з найелітніших навчальних закладів столиці Іспанії.

Реклама

Зауважимо, Портнов втік з України після повалення режиму Януковича. За його каденції Портнов обіймав посаду заступника очільника Адміністрації президента. Посадовець був скандально відомий тим, що публічно заперечував відповідальність силовиків за злочини під час Революції Гідності. Проти нього була відкрита, але згодом закрита справа за статтею про державну зраду.

Портнов повернувся до України 2019 року.

Того ж року журналісти-розслідувачі опублікували аудіозаписи розмов із кабінету одіозного судді Павла Вовка. З них випливало, що Портнов, Вовк і тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан могли незаконно впливати на кадрові рішення в Конституційному суді, зокрема — на звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.

У грудні 2021 року стало відомо, що США запровадили санкції проти Портнова, а також проти його благодійного фонду, у межах антикорупційних ініціатив Державного департаменту.

Реклама