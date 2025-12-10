Вбивці переплутали будинок — Коломойський розповів про замах на Міндіча

Ігор Коломойський / © ТСН

На фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками НАБУ, скоїли замах на вбивство.

Про це повідомив бізнесмен Ігор Коломойський у розмові з журналістами в залі суду.

За його словами, замах провалився, бо злочинці переплутали будинки.

«Новину знаєте про Міндіча? Замах на нього був 28 числа (листопада - ред). Спроба замаху. В Ізраїлі. Це була спроба вбивства, нападників заарештовано. В результаті поранили хатню робітницю. Переплутали з сусіднім будинком», — повідомив він у залі суду.

Ігор Коломойський пообіцяв розповісти більше деталей про цей інцидент завтра.

Нагадаємо, що завтра у Печерському районному суді міста Києва теж очікують гучні заяви Ігоря Коломойського.

Засідання суду відбудеться 11 грудня, о 14:00 у приміщенні Печерського райсуду по вул. Володимирська, 15. Суддя О.А. Білоцерківець.

На суді розглядають клопотання сторони обвинувачення про продовження строку безальтернативного тримання під вартою Ігоря Коломойського на шістдесят днів.