Вдарився у релігію: Трамп планує створити комісію для боротьби з "антихристиянськими упередженнями"

Американський президент не уявляє. як люди можуть бути щасливими без релігії.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його стосунки з релігією "змінилися" після двох невдалих замахів минулого року на нього та закликав американців повернутися до релігії.

Про це пише "Голос Америки".

"Я справді вірю, що ви не можете бути щасливими без релігії, без цієї віри", — сказав Трамп. "Повернімо релігію. Повернімо Бога в наше життя".

Він додав, що дивом вцілів після замаху на нього в Батлері (штат Пенсильванія) під час передвиборчого мітингу у липні минулого року.

"Ніхто з нас точно не знає, коли закінчиться наш час на землі, ви ніколи не знаєте. Правда, з якою я зіткнувся кілька місяців тому, коли стався інцидент... Це не було весело, це не було добре. Але Бог спостерігав за мною", - заявив президент.

Трамп оголосив, що він планує створити Комісію зі свободи релігії та спецгрупу для боротьби з "антихристиянськими упередженнями".

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"Я створю абсолютно нову президентську Комісію зі свободи віросповідання. Це буде дуже велика справа, яка буде невпинно працювати над захистом цього найважливішого права. На жаль, в останні роки ми бачили, як ця священна свобода перебуває під загрозою, як ніколи раніше в американській історії", — сказав Трамп.

Президент сказав, що також доручить генеральному прокурору Пам Бонді очолити робочу групу в Міністерстві юстиції для боротьби з "антихристиянськими упередженнями".

"Місія цієї робочої групи полягатиме в тому, щоб негайно припинити всі форми антихристиянських нападів і дискримінації в федеральному уряді, в тому числі в Міністерстві юстиції, яке було абсолютно жахливим, податковій службі, ФБР, жахливо, та інших агентствах", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ, за яким США визнаватимуть лише дві статі – чоловічу та жіночу, і ці статі не підлягають зміні.