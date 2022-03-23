"Вдарте по нерухомості, рахунках і яхтах росіян": Зеленський розповів про підтримку Італії, Словаччини, Канади та Греції

"Вдарте по нерухомості, рахунках і яхтах росіян": Зеленський розповів про підтримку Італії, Словаччини, Канади та Греції

Президент підвів підсумки роботи на міжнародний арені за добу.

Президент Володимир Зеленський розповів про підтримку України на міжнародній арені, зокрема від Італії, Словаччини, Канади та Греції.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Італія

Зеленський звернувся звернувся до обох палат італійського парламенту. Він зізнався, що "відчув максимальну підтримку і щире тепло у словах". Президент України закликав Італію посилити санкції проти Росії і її режиму.

"Міцно вдарити по всіх російських діячах, відповідальних за цю війну. За війну проти нас. По їхній нерухомості, рахунках і яхтах. По їхній звичці заробляти війною, а жити й відпочивати – подалі, у Європі, де мирно й затишно", — сказав Зеленський.

Глава держави впевнений, що нові санкції від Італії будуть вже цього тижня. Також він подякував Риму за підтримку членства України в ЄС.

Словаччина

Володимир Зеленський мав розмову із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Про нашу співпрацю та про нашу безпеку. Про розвиток України –з усіма разом, у Європейському Союзі", — зазначив він.

Канада

Крім того президент України переговорив із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обох держав скоординували позиції напередодні самітів НАТО і "Великої сімки", які відбудуться вже цього тижня.

"Джастін Трюдо підтримає нас", — переконаний Зеленський.

Безпекові гарантії

Особливим аспектом Зеленський назвав безпекові гарантії для України.

"(Безпекові гарантії — Ред.) життєво потрібні не тільки нам, а й усім сусіднім країнам. Через нашу безпеку, яка зцементує мир на сході Європи", — сказав він.

Греція

Президент Зеленський подякував міністру закордонних справ Греції, який має намір супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь

"Міністр закордонних справ Греції першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу українських гуманітарних коридорів у Маріуполь. Щоб урятувати наших людей із міста й довезти туди гуманітарний вантаж, дуже важливий для кожного і кожної", — підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський розповів про саміти G7, НАТО і ЄС.

Читайте також: