Вдячний партнерам: Зеленський розповів подробиці спілкування з Пелосі, Трасс та Рютте

Про це йшлося у його черговому зверненні.

«Сьогоднішній мій дипломатичний день почався о 8-й ранку з розмови з пані Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників США. Як завжди, продуктивно й дуже тепло. Скоординували наші кроки в захисті України та свободи як такої від російської агресії», - розповів він.

«Говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте про посилення санкційного тиску на Росію, про нову оборонну й макрофінансову допомогу нашій державі. Дуже вдячний», - додав глава держави.

Поспілкувався Зеленський і з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова в новому статусі з іноземним лідером – і це велика честь для України.

«Я привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді й відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація...

Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати», - зауважив український лідер.

«Обговорили, як іще посилити тиск на Росію, щоб ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи», - резюмував він.

Зеленський запросив премʼєр-міністра відвідати Україну.

«І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна й вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розвʼязаній Росією.Дякую всім, хто захищає Україну та свободу! Слава Україні!», - підкреслив український президент.

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.

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