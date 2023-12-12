"Вдячний усім робітникам, інженерам": у США Зеленський провів зустріч з очільниками американських оборонних компаній

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.

Про це інформує сайт глави держави.

Зокрема, на зустрічі, що відбулася в Українському домі у Вашингтоні, були присутні президент BAE Systems Том Арсено, голова та виконавчий директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен, віцепрезидент Northrop Grumman Стівен О’Брайан, віцепрезидент RTX Джефф Шоклі, віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі, віцепрезидент General Dynamics Марк Руале, виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс, віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Володимир Зеленський високо оцінив участь цих компаній в українсько-американській конференції оборонних індустрій минулого тижня.

Глава держави подякував усім працівникам американських оборонних компаній, які виготовляють зброю, що рятує українців і допомагає нашій армії захищати країну.

«Хочу подякувати всім вам, а також вашим партнерам. Крім того, хочу сказати дещо важливе вашим працівникам: ви дуже багато зробили для України. Без таких людей, як ви, ми не змогли б упоратися й захистити нашу землю», – сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.

За його словами, для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

«Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна», – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.

Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив важливість креативного та інноваційного підходу в оборонній індустрії, прикладом чого є проєкти в межах FrankenSAM, які дали змогу інтегрувати сучасні західні та старі радянські технологічні рішення для досягнення швидкого результату в захисті українських міст і життів наших громадян.

Нагадаємо, що раніше у США Зеленський поспілкувався з розпорядницею МВФ: президент наголосив на економічних досягненнях України.

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