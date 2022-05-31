"Вдячний їй – нашому справжньому другу": Зеленський розповів, про що розмовляв з президенткою Словаччини

"Вдячний їй – нашому справжньому другу": Зеленський розповів, про що розмовляв з президенткою Словаччини

Президент Володимир Зеленський розповів, що 31 травня розмовляв під час зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про подальшу санкційну політику ЄС, оборонну співпрацю та європейський рух України.

Глава держави наголосив, що Чапутова особисто допомагає прискорити інтеграцію України до ЄС.

Про це президент сказав у відеозверненні 31 травня.

"Подальшу санкційну політику Європейського Союзу обговорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Я вдячний їй – нашому справжньому другу, другу України – за сьогоднішній візит в Київ, за предметні переговори і за надихаючий виступ у Верховній Раді України", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Словаччина від перших днів повномасштабної війни стала одним з найважливіших партнерів України в оборонній сфері. І ця співпраця продовжиться.

"Говорили сьогодні і про свропейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави і ми завжди будемо за це вдячними", – зауважив глава держави.

Сторони також готують рішення для ефективнішого керування процесами на кордоні держав, зокрема спільний митний контроль.

"На початку візиту в Україну президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку й на власні очі побачила руйнування, зроблені російською армією. Кожного й кожну, хто бачить це на власні очі, вже не треба переконувати, чому Росія має понести максимальну відповідальність за цю війну", – розповів Зеленський.

Він також сказав що вірить у те, що Словаччина надасть усю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни усе, що вони зруйнували.

Нагадаємо, під час візиту Чапутової до Києва стало відомо, що Словаччина надасть Україні самохідні гаубиці Zuzana.

Президенти України та Словаччини зробили спільну заяву

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