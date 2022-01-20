Вечеря після прогулянки в горах: Володимир Зеленський розповів про зустріч з Анджеєм Дудою та показав фото

Президенти Польщі та України розмовляли про ситуацію в регіоні та загрози зі сторони Росії.
Президент України Володимир Зеленський опублікував фото зі зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Світлину український президент поширив на своїй сторінці в Instagram.
"Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність", - написав президент України.
Також Зеленський в соцмережах зазначив, що він із польським колегою розмовлятиме про безпекові питання.
Анджей Дуда в Instagram повідомив, що під час зустрічі вони із Володимиром Зеленським спілкувались про ситуацію в регіоні та загрози зі сторони Росії.
Як йдеться у сюжеті ТСН.19:30, основні теми дводенного візиту Зеленського до Польщі - це безпека у регіоні та загроза російської агресії. Лідери мають узгодити спільну позицію, щодо виділення додаткової військової допомоги Україні та обговорять низку економічних питань. Зустріч проходить у форматі віч-на-віч. Попередня зустріч президентів відбулась наприкінці грудня в резиденції Гута на Прикарпатті.
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