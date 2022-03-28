"Вечірка була хороша, а хто прибирати буде": Зеленський розповів, навіщо Путіну війна в Україні

"Вечірка була хороша, а хто прибирати буде": Зеленський розповів, навіщо Путіну війна в Україні

За його словами, коли українці житимуть набагато краще за росіян, у багатьох у РФ виникнуть питання.

Президент Володимир Зеленський поділився своєю думкою, навіщо Путін напав на Україну.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю російським ЗМІ.

"У нього (Путіна. — Ред.) багатовекторний підхід до цього питання. До питання Росії, її місця у світі, лідерства РФ і всіх тих, хто від Росії пішов. Хто має право бути не в Росії. Ціла історія тут, розумієте? Історичний підхід", — заявив Зеленський.

Він вважає, що Україна для Путіна є небезпечною з багатьох точок зору. По-перше, це втрата впливу російської. Друге – успіх України.

"А через геополітику, розташування, народ — він точно розуміє, який народ тут. Вже не до кінця, але тим не менш. Люди розуміють, що такий азартний і працьовитий народ, звичайно, економічно вистрибне. І зрозуміло, що є і економічні ризики з погляду РФ", — зазначає Зеленський.

За його словами, коли українці житимуть набагато краще за росіян, у багатьох у РФ виникнуть питання.

"Тут і подивляться, і подумають: а чому б нам і не спробувати? Нам там розповідали, що Євросоюз, загалом, не дуже — а от і дуже! А от дивіться, які кроки. Та й потім дивіться, у нас же і кон'юнктура політична змінюється. Люди молоді приходять. Це ж ще за його внутрішнім світом — а що з ним? А що далі? А якщо там можна, то чому в Росії не можна? — скажуть люди", — ділиться думками президент України.

Він упевнений, що плани Путіна – не стратегічні.

"Стратегія — це що буде через сто років із державою, яку він очолює чверть століття. Я російському народу точно не порадник, але вважаю, що це стратегія. Стратегія – що буде не після мене. А те, що буде після п'ятої людини, як я. Що буде за п'ять поколінь, де ми будемо? [У Путіна] інший підхід. Щоб сьогоднішнє, щоб запам'ятали. Щоб був пам'ятник, мавзолей, пам'ятник, грамота", — каже Зеленський.

Такий підхід Путіна та його оточення президент України вважає помилкою. Глава держави впевнений, що Путін втратить Абхазію і Донбас та інші захоплені регіони.

"Але проблема ж у тому, а як потім тим людям зживатися? Це так само, як нам із Донбасом, де дітям десять років промивали в школі: хто ми, які ми нацисти... А як нам потім із цим? У цьому проблема. Це я вам відповідаю на запитання "А що далі?" А що буде через три покоління, через п'ять? Це проблема. Що толку, вбивали цвяхи, розкололи це все. Хтось це має робити. Вечірка була гарна, хлопці, а хто буде прибирати", — підсумував Зеленський.