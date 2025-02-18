"Величезний крок до миру": в Білому домі прокоментували переговори в Ер-Ріяді

В США наголосили, що хочуть почути усі сторони, щоб досягти реальних домовленостей.

Переговори Сполучених Штатів з Росією в Ер-Ріяді стали "величезним кроком до миру" та завершення війни Росії проти України.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News.

"Це перший крок з багатьох. І хочу зазначити, що наша адміністрація, включно з самим президентом Трампом також спілкується напряму з українцями, зокрема з президентом Зеленським", – зазначила Левітт.

Вона додала, що Трамп також підтримує діалог з європейськими лідерами. Вже відбулася телефонна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном, а наступного тижня у Білому домі прийматимуть прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Ми забезпечуємо, щоб усі сторони були почуті. Але треба говорити з обома сторонами війни, щоб справді домовитись і розв'язати проблему. І це важливий перший крок до миру", – наголосила речниця Білого дому.

Керолайн Левітт нагадала, що попередня адміністрація президента Байдена не вела переговорів з росіянами, тоді як Трамп і його команда "зробили значні кроки" в цьому напрямку лише за чотири тижні перебування у Білому домі.

Нагадаємо, переговори між США та РФ у Саудівській Аравії тривали 4,5 години. Американська сторона підкреслила, що метою зустрічі є перевірка намірів Росії щодо припинення війни.

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