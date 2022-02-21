Велика Британія 22 лютого введе санкції проти Росії у відповідь на визнання "ЛДНР" - голова МЗС

Велика Британія 22 лютого введе санкції проти Росії у відповідь на визнання "ЛДНР" - голова МЗС

Трасс назвала це рішення очільника Кремля "атакою на територіальну цілісність України".

Велика Британія 22 лютого введе санкції проти Росії у відповідь на визнання "ЛДНР".

Про це у своєму Twitter 21 лютого написала голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", - написала вона.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity. — Liz Truss (@trussliz) February 21, 2022

Водночас голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР" навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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