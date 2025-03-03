Велика Британія готова закрити небо над Україною заради мирної угоди – Sky News

Західні партнери України продовжують обговорювати можливі варіанти військової та економічної підтримки, але деталі майбутньої миротворчої місії поки що залишаються невідомими.

Велика Британія готова надати військову підтримку Україні, щоб забезпечити дотримання можливої мирної угоди з Росією.

Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, пише Sky News.

За його словами, Лондон готовий відправити війська та використовувати військову авіацію.

"Велика Британія готова підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі. Європа повинна взяти на себе всю важку роботу", – наголосив Стармер.

Очільник британського уряду також зазначив, що деякі європейські країни вже ведуть планування миротворчої місії.

Хоча поки що невідомо, чи підтримають інші країни ЄС цей крок, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до негайних дій.

Вона заявила, що найближчими днями представить план масштабного переозброєння Європи.

"Ми маємо поставити Україну в становище сили, щоб у неї були засоби для зміцнення та захисту", – наголосила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, нещодавно Кір Стармер заявив, що Париж і Лондон не змогли погодити план часткового місячного перемир'я між Україною та Росією.

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