Якщо рішення ухвалять, то участь у лавах найманців буде кримінальним злочином.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії готує рішення про ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Наразі обговорення перебувають на ранній стадії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

За даними видання, плани оголосити збройне формування російського бізнесмена Євгена Пригожина терористичною організацією обговорюються від січня 20230-го. Втім, їх перенесли після того, як британське МЗС висловило стурбованість щодо наслідків такого рішення. Зазначається, що цю тему знову порушать у відомтсві вже 6 лютого.

Якщо британська влада піде на цей крок, то членство у ПВК "Вагнера" визнають кримінальним злочином. Також буде заборонено відвідування усіх заходів угрупування та публічне носіння його символіки.

Що більше, наголошують у матеріалі, ініціатива може вплинути на можливості ПВК залучати гроші через фінансові установи Великої Британії.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Американський Мінфін заморозив усі активи угруповання.

Також Нижня палата парламенту Канади підтримала постанову про направлення уряду пропозиції стосовно визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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