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Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на суму майже 65 млн доларів США

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на суму майже 65 млн доларів США

Британія допомагатиме Україні в довгостроковій перспективі / Фото: pixabay.com

Велика Британія продовжує допомагати Україні.

Очікується, що Велика Британія оголосить про новий великий пакет фінансування для України, який включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини, а також 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів США) на підтримку ремонту обладнання та нового військового реабілітаційного центру.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву на Даунінг-стріт.

Велика Британія також повідомила, що очікується, що в середу партнери з G7 погодять міжнародні рамки довгострокових заходів безпеки України, які «встановлять, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну, стримувати будь-які майбутні напади та відповідати на них». 

«Це перший випадок, коли стільки країн домовилися про всеосяжну довгострокову угоду про безпеку такого роду з іншою країною», — йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Після спільної декларації в середу партнери G7 «нададуть більше оборонного обладнання, збільшать і прискорять обмін розвідувальними даними, посилять підтримку захисту від кібер- і гібридних загроз, розширять навчальні програми та військові навчання, а також розвинуть промислову базу України», — йдеться в заяві.

Пакет фінансування британського уряду включатиме:

  • Додаткові патрони Challenger 2.
  • Понад 70 одиниць бойової та матеріально-технічної техніки, у тому числі бойові розвідувальні гусеничні машини.
  • Велика Британія також профінансує реабілітаційний центр для допомоги українським військовим, які отримали поранення під час бойових дій.

«Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а деградація російських сил починає заражати лінію фронту, ми посилюємо наші офіційні домовленості, щоб захистити Україну в довгостроковій перспективі», – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

«Підтримка прогресу на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу», — резюмував Сунак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна зможе вступити до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції - без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

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Дата публікації
Перегляди
471
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