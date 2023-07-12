Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на суму майже 65 млн доларів США

Очікується, що Велика Британія оголосить про новий великий пакет фінансування для України, який включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини, а також 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів США) на підтримку ремонту обладнання та нового військового реабілітаційного центру.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву на Даунінг-стріт.

Велика Британія також повідомила, що очікується, що в середу партнери з G7 погодять міжнародні рамки довгострокових заходів безпеки України, які «встановлять, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну, стримувати будь-які майбутні напади та відповідати на них».

«Це перший випадок, коли стільки країн домовилися про всеосяжну довгострокову угоду про безпеку такого роду з іншою країною», — йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Після спільної декларації в середу партнери G7 «нададуть більше оборонного обладнання, збільшать і прискорять обмін розвідувальними даними, посилять підтримку захисту від кібер- і гібридних загроз, розширять навчальні програми та військові навчання, а також розвинуть промислову базу України», — йдеться в заяві.

Пакет фінансування британського уряду включатиме:

Додаткові патрони Challenger 2.

Понад 70 одиниць бойової та матеріально-технічної техніки, у тому числі бойові розвідувальні гусеничні машини.

Велика Британія також профінансує реабілітаційний центр для допомоги українським військовим, які отримали поранення під час бойових дій.

«Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а деградація російських сил починає заражати лінію фронту, ми посилюємо наші офіційні домовленості, щоб захистити Україну в довгостроковій перспективі», – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

«Підтримка прогресу на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу», — резюмував Сунак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна зможе вступити до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції - без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

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