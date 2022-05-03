Велика Британія надасть Україні військової допомоги на 375 мільйонів доларів: деталі

Також Британія продовжує приймати на своїй території українських біженців.

Британія обіцяє Україні ще $375 мільйонів військової допомоги

Про це пише Reuters.

Велика Британія заявила, що надасть Україні військової допомоги на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів - ред.), включаючи обладнання для електронної боротьби та контрбатарейну радарну систему, на додаток до приблизно 200 мільйонів фунтів допомоги.

Британія надіслала Україні понад 5000 протитанкових ракет і п'ять систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси та вибухівку після російського вторгнення 24 лютого.

Також наразі Сполучені Штати надали Україні 3 мільярди доларів військової допомоги, а минулого тижня президент Джо Байден попросив Конгрес США схвалити понад 20 мільярдів доларів на військову підтримку.

Минулого тижня Росія заявила, що країни НАТО фактично беруть участь у посередницькій війні, надаючи зброю Україні, де вона заявляє, що проводить "спеціальну операцію" з роззброєння країни та нібито позбавлення її від антиросійського націоналізму, розпалюваного Заходом.

В офісі прем’єр-міністра Бориса Джонсона повідомили, що Британія запропонує прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники для поповнення запасів українських військ і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Джонсон має намір виступити перед українським парламентом 3 травня за допомогою відеозв'язку.

"Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним", — це планує Джонсон сказати, згідно з уривком промови, наданим його офісом.

Хоча Британія надала значну військову допомогу, вона прийняла відносно небагатьох із понад 5 мільйонів українців, які покинули свою країну. Станом на минулий тиждень уряд Великої Британії заявив, що видав українцям 86 100 віз, з яких 27 100 осіб прибули до Британії.

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