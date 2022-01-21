Велика Британія не відкидає можливості відправлення військових до сусідніх з Україною країн НАТО — ЗМІ

Наразі Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1,2 тис. осіб в Естонії.
Сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені до сусідніх з Україною країн Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як стримувальний фактор для РФ.
Про це пише The Times з посиланням на джерела у британському міністерстві оборони.
Згідно з планами, Велика Британія не виключає можливості посилення свого військового контингенту у країнах Східної Європи сотнями військовослужбовців.
Також члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи слід посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.
Наразі Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1,2 тис. осіб в Естонії, де має 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідна артилерія, інженерна група, засоби протиповітряної оборони та розвідки.
У Польщі також знаходяться 140 британських військовослужбовців у рамках місії НАТО щодо посилення передової присутності.
Нагадаємо, що Велика Британія розпочала постачання в Україну протитанкової зброї для захисту від Росії. Однак у Мережі з'явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гачок і летіли в обхід території Німеччини.
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