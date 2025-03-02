Велика Британія посилить обороноздатність України 2,26 мільярдами фунтів стерлінгів

Велика Британія посилить підтримку України позикою у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів для посилення обороноздатності.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Позика у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів зміцнить український військовий потенціал і буде повернена коштом прибутків, отриманих від російських суверенних активів, які перебувають під санкціями.

Перший транш фінансування надійде в Україну пізніше наступного тижня.

Позика демонструє прихильність Великої Британії українській обороні.

"Сильна Україна має життєво важливе значення для національної безпеки Сполученого Королівства – це перший обов’язок будь-якого уряду", — йдеться у повідомленні.

Це внесок Великої Британії в програму G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) для України, за допомогою якої країни G7 спільно нададуть 50 мільярдів доларів на підтримку України.

"Безпечна та захищена Україна – це безпечне та безпечне Сполучене Королівство. Це фінансування зміцнить збройні сили України та поставить Україну в найсильнішу позицію на критичному етапі війни. Це сталося, оскільки ми збільшили витрати на оборону до 2,5% ВВП, що забезпечить стабільність, необхідну для нашої безпеки та підтримки економічного зростання. Позика буде повністю призначена для військових закупівель для зміцнення оборони України", — сказала канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Фінансування буде надано трьома рівними річними платежами в розмірі £752 млн.

"Це найбільше стійке збільшення витрат на оборону з часів "холодної війни", що забезпечує захист нашої колективної безпеки та фінансує можливості, технології та промисловий потенціал, необхідні для забезпечення безпеки Великої Британії та наших союзників для майбутніх поколінь", — йдеться на сайті британського уряду.

Нагадаємо, Велика Британія готова "поставити чоботи на землю та літаки в повітрі", щоб підтримати угоду щодо співпраці України з союзниками.

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