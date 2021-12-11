Велика Британія пригрозила Росії "серйозними наслідками" в разі вторгнення до України: заява

Велика Британія та її союзники повинні "утримувати Росію від такого курсу дій".
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у п'ятницю, 10 грудня, пригрозила РФ "серйозними економічними наслідками" в разі вторгнення російських військ до України.
Про це повідомляє ВВС.
Очільниця британського зовнішньополітичного відомства заявила, що зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Ліверпулі стане демонстрацією єдності і ясно покаже, що такий крок з боку Кремля буде "стратегічною помилкою".
На переконання Трасс, Велика Британія та її союзники повинні "утримувати Росію від такого курсу дій". "Якщо Росія вдасться до таких дій, це буде стратегічна помилка, яка матиме серйозні наслідки для РФ", - наголосила міністерка британського МЗС.
За її словами, держави-члени "Великої сімки" "будуть абсолютно рішуче протистояти агресії щодо України". Трасс також зазначила, що Велика Британія та ЄС намагаються знизити залежність західних економік від російських енергоносіїв.
"Нам абсолютно необхідно знизити залежність від російського газу та енергії. І це має бути частиною загальної стратегії зниження залежності від неринкової економіки, зменшення залежності від зловмисних суб'єктів та забезпечення того, щоб вільний світ міг мати стратегічну незалежність, необхідну для виживання та процвітання", - пояснила міністерка МЗС.
Головна дипломатка Великої Британії сказала, що газопровід "Північний потік-2" буде "проблемою", якщо Росія вторгнеться до України. Вона додала, що це питання буде обговорюватися з її колегою з Німеччини під час зустрічі "Великої сімки".
Раніше на запитання про те, чи готова Трасс виключити військову відповідь на агресію Росії, дипломатка відповіла, що Велика Британія працює з Україною над "обороноздатністю та безпекою".
"Ми надаємо їм підтримку, - висловилася британська міністерка закордонних справ. - Ми також працюємо, щоб допомогти їм з їхньою енергетичною стійкістю, тож вони не залежать виключно від постачання російських енергоносіїв. І саме так ми, зрештою, допоможемо Україні".
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