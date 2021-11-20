Велика Британія розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади у Пекіні - Times

У британському уряді нині триває "активне обговорення" цього питання.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушення прав людини в Китаї.

Про це із посиланням на власні джерела у ніч проти суботи, 20 листопада, повідомляє The Times.

За даними видання, у британському уряді нині триває "активне обговорення" цього питання, а міністерка закордонних справ країни Елізабет Трасс вже підтримала бойкот.

Згідно з одним із варіантів, британські міністри не приїдуть на зимову Олімпіаду, а Сполучене Королівство представить посол Великої Британії у КНР.

Водночас п'ятеро консервативних політиків нібито написали Джонсону листа із закликом заборонити будь-яке офіційне дипломатичне представництво Великої Британії на зимових Олімпійських іграх.

Як повідомлялося, влада США розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 року в Пекіні на тлі напружених відносин з Китаєм, про що заявив американський президент Джо Байден.

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Нагадаємо, минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ані Байден, ані інші офіційні представники адміністрації США не приїдуть на зимові Олімпійські ігри до Пекіна через стурбованість "діями КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також ситуацією з правами людини загалом".

Дебати про бойкот виникли після обурення з приводу зникнення колишньої професійної тенісистки Пен Шуай, яка нещодавно звинуватила колишнього члена Політбюро ЦК КПК в тому, що він примушував її займатися з ним сексом.

Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого. За попередніми оцінками, 2,9 тис. спортсменів повинні будуть пройти повну вакцинацію або ж піти на 21-денний карантин після прибуття. До того ж, усіх учасників змагань щодня перевірятимуть на коронавірус.

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