Велика Британія розширила список санкцій: які російські чиновники потрапили під обмеження

Під санкції потрапили зокрема ті, хто відповідав за провдення псевдореферендумів.

Велика Британія розширила список санкцій, до якого увійшла низка російських чиновників.

По це сьогодні, 30 листопада, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



"Під свіжі обмеження потрапили голова ЦВК Елла Памфілова та голова Ростовської виборчої комісії Андрій Буров. Британці вважають їх відповідальними за організацію "референдумів". Також під обмеженнями - голова Мінпромторгу Денис Мантуров, голова ФСВП Аркадій Гостєв, керівник ФСВП по Ростовській області Дмитро Безруких, а також Леонід Бурков, Андрій Чибіс, В'ячеслав Гладков, Сергій Меліков, Сергій Носов, Олександр Цибульський, Бату Хасіков та Веніамін Кондратьєв", - повідомив очільник ОПУ.



Також Єрмак нагадав, що санкції щодо Памфілової та Мантурова і багатьох інших раніше українська сторона просувала у документах санкційної групи Макфола-Єрмака.

"І, як бачите, маємо результат. Дотиснемо й всіх інших. Системно працюємо", - підсумував він.

Санкції проти РФ

США запровадять санкції проти тих осіб і компаній, які допомагають Росії вести війну в Україні.

Раніше у США повідомили, що буде з санкціями проти РФ після закінчення війни в Україні. Їх можуть залишити чинними навіть після закінчення війни Росії проти України.

У жовтні 2022 року Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

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