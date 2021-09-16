Велика Британія, США і Австралія створили оборонний альянс: будуватимуть атомні підводні човни

Країни будуть протистояти Китаю.

Велика Британія, США і Австралія заявили про партнерство в області безпеки і створення альянсу для обміну передовими оборонними технологіями для того, щоб протистояти Китаю.

Про це інформує BBC News.

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Ьританії Борис Джонсон і його австралійський колега Скотт Моррісон опублікували спільну заяву про запуск нового партнерства в галузі оборони і безпеки. Воно називається AUKUS.

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Нове партнерство допоможе захистити інтереси трьох країн в Індо-Тихоокеанському регіоні і дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни, відмовившись від закупівлі підводних човнів у Франції.

Три країни китайським військовим присутністю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також політики виступили разом у режимі відеоконференції, щоб заявити про партнерство, що підтверджує висхідне значення Індо-Тихоокеанського регіону як для США, так і для Великобританії.

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