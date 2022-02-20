Велика Британія створить структуру для протидії російським дезінформації та фейкам про Україну

З початку цього місяця було опубліковано вже 40 фрагментів неправдивої інформації з Росії.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що створює спеціальну структуру, завдання якої буде мати протидію російської дезінформації на тему України.
"Ми спостерігаємо подвоєння обсягу дезінформаційної активності за останній тиждень", — заявила міністр, — пише Mail on Sunday.
З початку цього місяця було опубліковано вже 40 фрагментів неправдивої інформації з Росії.
"Наприкінці холодної війни ми розпустили наш інформаційний підрозділ, але росіяни не розпустили свого", — повідомила Трасс.
"Ми чинимо опір, ми працюємо з нашими союзниками, щоб Кремль не міг продовжувати намагатися стверджувати те, що не відповідає дійсності", — додала вона.
Раніше Трасс наголосила на тому, що світові потрібна нова система колективної безпеки.
"Тієї системи глобальної безпеки, яка у нас є зараз, недостатньо для розв'язання нових проблем, з якими ми стикаємося", — сказала вона, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.
Вона також припустила, що Заходу потрібно робити більше зусиль, щоб не відставати від потенційних супротивників у таких сферах, як гіперзвукова зброя та космічні технології.
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