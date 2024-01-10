Велика Британія та союзники готові надавати допомогу Україні роками - Кемерон

Він наголосив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС заважає міжнародній підтримці Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що країна та її західні союзники готові надавати допомогу Україні роками, і продемонструють це РФ.

Про це Кемерон заявив під час дебатів у Палаті громад, - пише Укрінформ.

За його словами, зобов'язання Британії та її союзників це дуже чітко продемонстрували Путіну, що він не може чекати на їхні дії.

"Ми готові підтримувати Україну протягом 24-26 років. Ми готові надавати цю підтримку, тому що це є викликом для нашого покоління Я не хочу вдаватися в цифри щодо снарядів і решти, але складіть ВВП країн коаліції, і ми випереджаємо Росію 25 до 1, тому для нас не повинно бути неможливим стати на достатню індустріальну основу ", - зауважив Кемерон.

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На питання, чи вважає він, що війна між Ізраїлем і ХАМАС заважає міжнародній підтримці Україні, Кемерон відповів, що вона, "безумовно, відвертає увагу від України"

"На мою думку, це дуже прикро, і я вважаю, що завдання найсильніших прихильників України - до яких, я б сказав, належить і Велика Британія - зробити все можливе, щоб це питання залишалося на порядку денному якомога довше, щоб партнерство і коаліція країн, які підтримують Україну, були сильними, єдиними і цілеспрямованими, наскільки це можливо", - підкреслив Кемерон.

Він резюмував, що Велика Британія "абсолютно" продовжить підтримувати Україну, і що, на відміну від США та деяких інших країн, це "не є предметом суперечок у британській політиці".

Нагадаємо, що раніше у Британії назвали "справжнім приниженням" для Росії просити зброю у КНДР.

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