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Велика Британія запровадила санкції проти РФ та Ірану: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Велика Британія запровадила санкції проти РФ та Ірану: що відомо

Фото: Associated Press

Обмеження накладено за атаки на українські міста та постачання дронів.

Велика Британія оголосила про новий "пакет з 16 санкцій" проти російських воєначальників та іранських чиновників  у зв'язку з агресією проти України. 

Про це повідомляє видання DW.

Зазначається, що обмеження запровадили проти 12 представників командування російських збройних сил, які безпосередньо брали участь в атаках на цивільну інфраструктуру України.

Зокрема, під санкції потрапив генерал-майор Роберт Баранов. За даними Bellingcat, він очолював головний обчислювальний центр ЗС РФ, співробітники якого наводили ракети на цивільні об'єкти в Україні.

Своєю чергою, The Guardian пише про санкції проти чотирьох іранців. Зокрема, співвласника та керівника MADO, іранського виробника двигунів для безпілотних літальних апаратів.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, повідомляє Sky News, засудив використання Кремлем іранських безпілотників. За його словами, угоди Москви та Тегерану загрожують глобальній безпеці.

"Ми притягуємо їхній відчайдушний альянс до відповідальності. Сполучене Королівство щойно наклало санкції на високопоставлених російських та іранських діячів у відповідь на огидні удари по цивільних цілях", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, Велика Британія 9 грудня запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану. Вони націлені на 30 осіб і організацій, які пригнічують основні свободи в усьому світі. Зокрема, серед них співробітник ФСБ Росії в анексованому Криму Андрій Тішенін та Артур Шамбазов.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
486
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