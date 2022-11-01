Велика Британія засудила Кремль за ракетні атаки по Україні: "У Путіна на руках кров"

В МЗС наголошують, що диктатор мстить за військові невдачі.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі розкритикував агресорку Росію за ракетні атаки на цивільну інфраструктуру України. Дипломат також засудив рішення Москви зупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це очільник МЗС сказав під час виступу в Палаті громад, повідомляє Sky News.

"Російські дрони-камікадзе і крилаті ракети вбивають мирних жителів України, стирають із лиця землі їхні домівки й навіть руйнують дитячий майданчик. За один тиждень було виведено з ладу третину електростанцій країни", - сказав він.

За словами міністра, "у Путіна на руках кров, кров українців, кров росіян, і це залежить від нього". Клеверлі заявив, що жоден із об'єктів не є військовою ціллю: "Єдина ціль Путіна - посіяти терор і позбавити українські сім'ї даху, світла й тепла в умовах наближення суворої зими".

Британський міністр також згадав Москві вихід із "зернової угоди". Він наголосив, що понад 60% експорту отримували найбідніші країни, зокрема Ефіопія, Ємен та Афганістан. Клеверлі зауважив, що таким чином "Путін мститься за свої військові невдачі". І потерпають від дій диктатора не лише українці, а й бідне неселення світу.

"Було б безсовісно, якби ці землі постраждали через невдачі Путіна на полі бою в Україні. Я закликаю Росію припинити перешкоджати цій життєво важливій ініціативі, яка допомагає нагодувати тих, хто голодує в усьому світі, і погодитися на її розширення", – заявив очільник британського МЗС.

Ракетні удари по Україні 31 жовтня

Армія Російської Федерації масовано атакувала Україну 31 жовтня. Російський президент Володимир Путін заявив, що ракетні удари стали "помстою за флот". Диктатор пригрозив, що "це не все, що ми могли б зробити".

Окупанти напередодні атакували десять регіонів України. Прем'єр Денис Шмигаль, заявив про пошкодження 18 об’єктів. Більшісь атак припало на енергетичну структуру. Зокрема, "прильоти" були на Буковині, у Київській області та Харкові.

Президент України Зеленський у вечірньому зведенн повідомив, що росіяни випустили 55 крилатих ракет. Українські захисники збили 45 із них.

У Мережі з'явилася інформація, що вчорашня ранкова атака на Україну обійшлася Москві у суму від $400 до 600 млн.

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