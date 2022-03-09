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Велика Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі: деталі

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Велика Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі: деталі

Влада заявила, що віднині це - кримінальний злочин.

У Великій Британії влада заявила, що може затримати будь-який російський літак, який вдерся в повітряний простір острова. 

Про це заявив міністр транспорту Грант Шеппс у сервісі мікроблогів Twitter.

"Я визнав кримінальним злочином вторгнення будь-якого російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки, - написав він. 

"Ми задушимо можливість наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, в той час, як гинуть безневинні люди", - підкреслив міністр та додав відповідні документи. 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив по онлайн-зв’язку перед парламентом Великої Британії з заявою, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля".

Також королева Єлизавета II поговорила з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Віндзорському замку. Пан Трюдо перебував у Великій Британії для переговорів про війну в Україні з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Востаннє Її Величність зустрічалася з канадським політиком у червні 2021 року на прийомі з нагоди відкриття саміту G7 у The Eden Project у Корнуоллі. До них приєдналися герцог та герцогиня Кембридзькі, принц Чарльз та герцогиня Корнуольська, а також інші світові лідери.

Королева Єлизавета II, як відомо, підтримує народ України та раніше зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.

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