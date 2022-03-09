Велика Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі: деталі

Влада заявила, що віднині це - кримінальний злочин.

У Великій Британії влада заявила, що може затримати будь-який російський літак, який вдерся в повітряний простір острова.

Про це заявив міністр транспорту Грант Шеппс у сервісі мікроблогів Twitter.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin's cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022

"Я визнав кримінальним злочином вторгнення будь-якого російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд Великобританії може затримувати ці літаки, - написав він.

"Ми задушимо можливість наближених Путіна продовжувати жити як зазвичай, в той час, як гинуть безневинні люди", - підкреслив міністр та додав відповідні документи.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив по онлайн-зв’язку перед парламентом Великої Британії з заявою, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля".

Також королева Єлизавета II поговорила з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Віндзорському замку. Пан Трюдо перебував у Великій Британії для переговорів про війну в Україні з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Востаннє Її Величність зустрічалася з канадським політиком у червні 2021 року на прийомі з нагоди відкриття саміту G7 у The Eden Project у Корнуоллі. До них приєдналися герцог та герцогиня Кембридзькі, принц Чарльз та герцогиня Корнуольська, а також інші світові лідери.

Королева Єлизавета II, як відомо, підтримує народ України та раніше зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.

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