Велика Британія заявила про "евакуацію" з Києва "деяких співробітників посольства" через загрозу з боку РФ

Велика Британія заявила про "евакуацію" з Києва "деяких співробітників посольства" через загрозу з боку РФ

Посольство країни залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу.

У МЗС Великої Британії повідомили про відкликання з Києва деяких співробітників посольства "у відповідь на загрозу з боку Росії".

Також читайте Естонія не планує евакуювати своїх дипломатів з України на тлі загрози нападу Росії

Відповідне повідомлення 24 січня з'явилося на офіційному урядовому сайті країни.

"Частину співробітників та утриманців посольства відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу", - йдеться у повідомленні.

Також влада країни не рекомендує подорожі до України через загрозу нападу Росії.

"Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні розвиваються швидко. Є невизначеність щодо намірів Росії. Не рекомендовані подорожі. Переконайтеся, що ви готові швидко змінити свої плани, якщо вам це потрібно. Ви повинні бути пильними, регулярно стежити за ЗМІ... Поновлення військових дій будь-де в Україні значно зменшить можливості посольства Великої Британії в Києві надавати консульську підтримку", - закликають у британському МЗС та просять громадян Великої Британії зареєструвати свою присутність в Україні.

Там також наголошують, що в Україні "не можна виключати терористичні атаки".

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.