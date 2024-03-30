"Велика чистка" у Зеленського: кого президент може звільнити наступним

Джерела "Української правди" припускають, що відбудеться політична рокіровка між Офісом президента та МЗС.

Найближчим часом ще один заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який курує питання зовнішньої політики, може позбутися своєї посади. На його місце президент Зеленський начебто готується призначити чинного заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького.

Про це повідомляє "Українська правда” з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників УП, у Точицького давно склалися добрі стосунки з Володимиром Зеленським і Андрієм Єрмаком.

Зокрема, президент публічно називав заступника глави МЗС представником своєї "сильної дипломатичної команди" на пресконференції в грудні минулого року.

Окрім того, Микола Точицький був одногрупником голови ОП Андрія Єрмака в Інституті міжнародних відносин.

Джерела видання припускають, що відбудеться політична рокіровка — звільненого Андрія Сибігу призначать на вакантну посаду заступника міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський влаштував "чистку" в РНБО та Офісі президента. Зокрема, президент звільнив Олексія Данілова, двох заступників керівника ОП та свого першого помічника Сергія Шефіра.

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