"Велика фабрика з виробництва понтів на експорт": Подоляк – про природу сучасної Росії

Михайло Подоляк зазначив, що уся російська політика відштовхується від однієї відомої установки – "у страху великі очі".

Пострадянська Росія путінської епохи – це велика фабрика з виробництва понтів на експорт для гіперкомпенсації власних комплексів.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та пояснив, чому він так вважає.

"Чому оцінки західних "совєтологів" та "кремленологів" часто настільки розходяться з українськими? Чому українці постійно настільки впевнені у своїх заявах і діях? Причина в тому ж, чому насправді провалилися висновки ключових розвідок світу про "падіння Києва за три дні". У російській мові є таке слово - "понти". Українці знають природу сьогоднішньої Росії краще за багатьох. А саме: пострадянська Росія путінської епохи – це велика фабрика з виробництва понтів на експорт для гіперкомпенсації власних комплексів. Водночас багато західних колег продовжують оцінювати Росію як зменшений Радянський Союз і розмірковувати категоріями часів Холодної війни (ба більше, вони мають емоційну пам’ять життя в ті часи). Отже, вони приречені постійно дивуватися невідповідності прогнозів", - написав він.

Подоляк нагадав, що уся російська політика відштовхується від однієї відомої установки – "у страху великі очі".

"Не купуйте російських "понтів". За ними нічого немає. Доведено крейсером "Москва", системами ППО С-400 "Тріумф" та "гіперзвуковими" ракетами "Кинджал", - наголосив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

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