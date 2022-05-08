"Велика сімка" заявила про повну допомогу Україні, засудила агресію Росії та пообіцяла відмовитися від її нафти

"Велика сімка" заявила про повну допомогу Україні, засудила агресію Росії та пообіцяла відмовитися від її нафти

У неділю, 8 травня, відбувається саміт країн "Великої сімки". Віртуально у засіданні також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

У спільній заяві "Великої сімки", повний текст якої оприлюднений на сайті Білого дому США, ідеться про повну підтримку України в її боротьбі проти агресії Росії. Всі сім країн зобов'язуються надавати Києву військову допомогу, допомагатимуть боротися з російською дезінформацією у світі, також G7 будуть допомагати відбудовувати Україну.

"Сьогодні ми мали честь доєднати до нашої зустрічі президента України Володимира Зеленського. Ми запевнили його у нашій повній солідарності та підтримці мужнього захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє в межах її міжнародно визнаних кордонів із свободами та свободами, якими сьогодні користується багато з нас", - говориться в заяві.

Що сказав президент України Володимир Зеленський під час саміту "Великої сімки":

Підкреслив тверду рішучість України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність;

Заявив, що кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військових сил і техніки з усієї території України та забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому, і подякував членам G7 за підтримку.

Україна наголосила, що розраховує на своїх міжнародних партнерів, зокрема на членів G7, у наданні необхідної допомоги у сфері обороноздатності, а також з метою забезпечення швидкого та ефективного відновлення економіки України та забезпечення її економічної та енергетичної безпеки.

Україна розпочала дискусії з міжнародними партнерами щодо механізмів безпеки для життєздатного післявоєнного мирного врегулювання.

Україна залишається відданою тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності України перед обличчям проблем, пов’язаних із повномасштабним вторгненням Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту.

Зеленський відзначив прагнення України підтримувати спільні демократичні цінності та принципи, зокрема повагу до прав людини та верховенства права.

Водночас країни "Великої сімки" "запевнили президента Зеленського у нашій постійній готовності взяти на себе подальші зобов’язання, щоб допомогти Україні забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, щоб Україна могла захистити себе зараз і стримувати майбутні акти агресії. З цією метою ми продовжуватимемо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, зокрема з питань інформаційної безпеки. Ми й надалі підтримуватимемо Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки".

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У G7 нагадали, що разом з міжнародним співтовариством надали Україні та пообіцяли додаткову підтримку з початку війни, яка перевищує 24 млрд доларів США на 2022 рік і далі, як фінансово, так і матеріально.

"Найближчими тижнями ми посилимо нашу колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити фінансові розриви та надати базові послуги її населенню, а також розробимо варіанти – співпрацюючи з українською владою та міжнародними фінансовими установами – для підтримки довгострокової допомоги з відновлення та реконструкції. У зв’язку з цим ми вітаємо створення багатодонорського рахунку Міжнародного валютного фонду для України та заяву Європейського Союзу про створення Трастового фонду солідарності України. Ми підтримуємо пакет підтримки Групи Світового банку Україні та пакет підтримки стійкості Європейського банку реконструкції та розвитку", - говориться в документі.

"Велика сімка" закликала й інші країни приєднатися до допомоги Україні.

"Ми знову засуджуємо неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України та невибіркові напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, що призвело до жахливої гуманітарної катастрофи в центрі Європи. Ми приголомшені масштабними людськими жертвами, посяганнями на права людини та руйнуваннями, яких дії Росії завдали Україні", - заявили в G7.

"Велика сімка" наголосила, що Росія в особі президента Путіна, а також його спільники, зокрема режим Лукашенка в Булорусі, відповідатимуть за свої злочинні дії відповідно до міжнародного права.

"З цією метою ми продовжуватимемо співпрацювати разом із нашими союзниками та партнерами у всьому світі. Ми підтверджуємо нашу підтримку всіх зусиль, спрямованих на забезпечення повної відповідальності. Ми вітаємо та підтримуємо поточну роботу з розслідування та збору доказів з цього приводу, зокрема з боку прокурора Міжнародного кримінального суду, незалежної слідчої комісії, уповноваженої Радою з прав людини ООН та місією Організації з безпеки та співробітництва в Європі експертів".

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G7 засудили "спроби Росії замінити демократично обрану українську місцеву владу нелегітимною. Ми не визнаємо ці дії, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України".

Обіцяє "Велика сімка" "продовжувати протидіяти російській стратегії дезінформації, яка свідомо маніпулює світовою – зокрема російською – громадськістю в надії приховати провину російського режиму у цій війні".

"Наш безпрецедентний пакет узгоджених санкцій вже суттєво перешкодив агресійній війні Росії, обмежуючи доступ до фінансових каналів і здатність досягати своїх цілей. Ці обмежувальні заходи вже мають значний вплив на всі російські сектори економіки – фінансовий, торговий, оборонний, технологічний та енергетичний – і з часом посилять тиск на Росію. Ми будемо продовжувати накладати серйозні та негайні економічні витрати на режим президента Путіна через цю невиправдану війну", - ідеться в спільній заяві.

Заходи, які застосовуватимуть країни "Великої сімки":

Поступово відмовляться від залежності від російської енергії, зокрема шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти . Обіцяють налагодити в світі альтернативні постачання, а згодом узагалі відмовитися від викопного палива та перейти на зелену енергетику.

. Обіцяють налагодити в світі альтернативні постачання, а згодом узагалі відмовитися від викопного палива та перейти на зелену енергетику. "Будемо вживати заходів, щоб заборонити або іншим чином не допустити надання ключових послуг, від яких залежить Росія. Це посилить ізоляцію Росії в усіх секторах її економіки". "Продовжуватимемо вживати заходів проти російських банків, пов’язаних із світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи. Ми вже серйозно погіршили здатність Росії фінансувати свою загарбницьку війну, атакуючи її Центральний банк і найбільші фінансові установи". "Продовжимо наші зусилля, щоб відбити спроби російського режиму поширювати свою пропаганду. Респектабельні приватні компанії не повинні забезпечувати прибуток російському режиму чи його філіям, які живлять російську військову машину". "Будемо продовжувати і посилювати нашу санкційну кампанію проти фінансових еліт і членів сім’ї, які підтримують президента Путіна у його військових зусиллях і розтринькують ресурси російського народу. За узгодженням з нашими національними органами, ми запровадимо санкції щодо додаткових осіб".

У заяві також наголошується, що через війну, яку розв'язала Росія проти України, світ опинився під загрозою дефіциту продуктів харчування.

"Війна президента Путіна проти України ставить глобальну продовольчу безпеку під серйозне навантаження. Разом з Організацією Об’єднаних Націй ми закликаємо Росію припинити блокаду та будь-яку іншу діяльність, яка ще більше перешкоджає українському виробництву та експорту харчових продуктів, відповідно до її міжнародних зобов’язань. Невиконання цього буде розцінено як напад на систему продовольства світу. Ми будемо активізувати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з огляду на наступний сезон збору врожаю та експортувати, зокрема альтернативними маршрутами", - ідеться в заяві.

"Велика сімка" та Україна об’єднані в цей непростий час і у своєму прагненні забезпечити Україні демократичне, процвітаюче майбутнє. Ми залишаємося єдиними в нашій рішучості, щоб президент Путін не виграв свою війну проти України. Ми зобов’язані пам’яті всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи та світову спільноту".

Зазначимо, що до G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.

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