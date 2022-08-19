"Велика угода про війну і мир неможлива": у Зеленського назвали справжню мету Росії

Коли Росія заявляє про нібито бажання відновити переговори про мир, вона насправді намагається відвернути увагу України та світової спільноти, аби виграти час для підготування до продовження реалізації загарбницької політики.

Росія не зацікавлена у великій угоді про війну і мир.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska, повідомили на сайті президента.

"Велика угода про війну і мир неможлива, тому що Росія в цьому не зацікавлена. У Кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом. Також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає", – запевнив радник голови ОП.

Прагнення РФ до перемовин він назвав пасткою.

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"Так, Росія хоче мирних переговорів. Однак це не щира пропозиція, а пастка. Бо йдеться не про припинення війни, а про зміцнення своїх позицій. Вона хоче закріпити територіальні здобутки, поки перебуває на вершині військових можливостей", – пояснив Подоляк.

Він також звернув увагу, що з цією ж метою РФ влаштовує енергетичний шантаж Європи. Адже сподівається, що нестача газу в разі суворої зими призведе до зменшення підтримки України з боку ЄС.

"Припустимо, Україна погодиться й сяде за стіл переговорів з Росією. Є перемир'я. Тоді Росія висуває ультиматум: Україна має визнати наявну лінію фронту новим кордоном. Ми, звичайно, не погоджуємося на анексію чотирьох наших областей. Бойові дії відновлюються. Тоді російська пропаганда поширює у Європі меседж: дивіться, війна закінчилася, але Україна знову атакує. Вони роблять нас ініціаторами нового етапу війни", – зазначив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 18 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що необхідно досягти дипломатичного врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Тож для цього варто повернутися до переговорів на основі параметрів, що були сформовані на березневій зустрічі у Стамбулі.

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