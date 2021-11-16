"Велике будівництво" по-американськи схвалено: Байден підписав закон про інфраструктуру США на $1 трлн.

Закон забезпечує інвестування у будівництво мостів, електромережі, високошвидкісний інтернет, а також хорошу оплату роботи в профспілках.

Президент США Джо Байден підписав закон, що передбачає виділення $1,2 трлн. на інфраструктуру.

Про це пише Інтерфакс.

Раніше законопроєкт схвалила Палата представників Конгресу США, а раніше за його ухвалення законопроєкту проголосував Сенат.

Закон забезпечує інвестування у будівництво доріг та мостів, у чисту питну воду, електромережі, високошвидкісний інтернет, а також у хорошу оплату роботи у профспілках.

Схвалення документа в Конгресі передували переговори між Демократичною та Республіканською партіями, що тривали кілька місяців. Демократи намагалися добитися схвалення законопроєкту про інфраструктуру більш як на $1 трлн. Лідери партії зуміли зробити це, але лише завдяки підтримці 13 представників Республіканської партії, тоді як шість демократів проголосували проти через невдоволення затримкою з ухваленням більшого законопроєкту про витрати.

Його ухвалення вважається перемогою Білого дому, якому вдалося привести опонентів усередині партії до компромісу, а також домовитися з частиною республіканців.

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