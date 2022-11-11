Велике приниження для Путіна: британський генерал висловився про відступ росіян з Херсона

Крім того, погіршиться моральний дух росіян.
Ексзаступник верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТОЮ, генерал Річард Ширрефф вважає, що втрата РФ Херсона сане великим приниженням для російського диктатора Володимира Путіна.
Про це він сказав у коментарі виданню Sky News.
"Херсон був першим захопленим містом. Він (Путін - Ред.) з великою помпезністю оголосив, що там буде "Херсонська губернія". Тому це масштабна поразка", - сказав генерал.
За його словами, це також погіршить і не без того низький моральний дух окупаційного війська. Шиффер наголошує, втрата Херсона буде мати "драматичний" вплив на стан окупантів.
"Ми бачили падіння російського духу на півночі в районі Харкова під час блискавичних нападів українців у вересні та на початку жовтня. Будь-яка форма відступу, подібна до цієї, різко вдарить по моральному духу росіян", - сказав він.
Ширрефф наглошує: Путін намагається "втримати якомога більшу частину окупованої України", аби відкрити можливість для переговорів. Разом з тим генерал додав, що українські партнери не повинні примушувати президента Володимира Зеленського до діалогу.
Нагадаємо, 9 листопада у російському Міноборони заявили прол відведення своєї армії з Херсона на лівий берег. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що у Вашингтоні вже бачать перші ознаки процесу.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що діями на Херсонщині російська армія намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ.
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