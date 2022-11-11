Велике приниження для Путіна: британський генерал висловився про відступ росіян з Херсона

Ексзаступник верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТОЮ, генерал Річард Ширрефф вважає, що втрата РФ Херсона сане великим приниженням для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав у коментарі виданню Sky News.

"Херсон був першим захопленим містом. Він (Путін - Ред.) з великою помпезністю оголосив, що там буде "Херсонська губернія". Тому це масштабна поразка", - сказав генерал.

За його словами, це також погіршить і не без того низький моральний дух окупаційного війська. Шиффер наголошує, втрата Херсона буде мати "драматичний" вплив на стан окупантів.

"Ми бачили падіння російського духу на півночі в районі Харкова під час блискавичних нападів українців у вересні та на початку жовтня. Будь-яка форма відступу, подібна до цієї, різко вдарить по моральному духу росіян", - сказав він.

Ширрефф наглошує: Путін намагається "втримати якомога більшу частину окупованої України", аби відкрити можливість для переговорів. Разом з тим генерал додав, що українські партнери не повинні примушувати президента Володимира Зеленського до діалогу.

Нагадаємо, 9 листопада у російському Міноборони заявили прол відведення своєї армії з Херсона на лівий берег. Г олова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що у Вашингтоні вже бачать перші ознаки процесу.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що діями на Херсонщині російська армія намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ.

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