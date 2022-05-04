Великий друг України: Зеленський подякував Джонсону за новий пакет допомоги

Президент Володимир Зеленський, коментуючи звернення Бориса Джонсона до українського парламенту, подякував британському прем'єрові.

Зокрема, глава держави подякував за новий пакет підтримки України від Британії.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні увечері 3 травня.

"Я вдячний прем'єр-міністру Великої Британії й великому другу України Борису Джонсону за його підтримку України та наших захисників, наших захисниць. Борис звернувся до нашого парламенту й нашого народу. Це були дуже важливі слова, тепли, дружні, сильні. Це дуже щирий жест. Я вдячний Британії і за новий пакет підтримки нашої держави, про який пан прем'єр-міністр повідомив", - сказав президент України.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 69-го дня війни

Нагадаємо, що Борис Джонсон онлайн виступив перед нардепами Верховної Ради і розповів, яку зброю Україна отримає від Британії вже найближчими тижнями.

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