"Великий прорив": прем'єр Британії прокоментував результати перемовин України та США в Джидді

Він заявив, що Кремль повинен погодитися на перемирʼя.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував результати переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії, за підсумками якої була схвалена пропозиція про запровадження режиму припинення вогню на 30 днів.

Про це Кір Стармер написав на своїй сторінці в мережі X.

Він привітав президентів України та США з "видатним проривом" у питанні мирного завершення російської агресії проти України.

"Це важливий момент для миру в Україні, і нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб досягти тривалого і безпечного миру якнайшвидше", - заявив Стармер.

Він зазначив, що Москва також повинна погодитися на припинення вогню та закінчення бойових дій.

"Цієї суботи (15 березня) я скличу лідерів для обговорення наступних кроків. Ми готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою",- заявив політик.

Раніше повідомлялося, що у РФ прокоментували можливі контакти з представниками США.

Ми раніше інформували, що Україна обговорюватиме з партнерами деталі припинення вогню.

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