Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні для досягнення миру

Стармер вважає, що Росія не має всіх карт у руках, оскільки Україна надійно стоїть на своєму.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зараз саме час об’єднати зусилля для досягнення важливих результатів у межах переговорів щодо завершення війни.

Про це Стармер сказав під час виступу на засіданні саміту "Підтримуй Україну".

За його словами, важливо, що Україна має рішучість і мужність протистояти російській агресії, і завдяки цьому вона має шанс на перемогу.

"Настав час єднатися. У цей важливий момент, коли починаються перемовини, ми маємо разом формувати фінальний результат. Росія не має у руках усі тузи під час цієї війни, бо в України є сміливість захищати свою країну", — сказав він.

Політик підкреслив, що Росія не має повної переваги, оскільки українці готові до боротьби за свою землю. Для того, щоб досягти стабільного миру, Україні потрібно ще більше посилювати свої позиції, і саме це й робить Велика Британія, надаючи Україні велику військову допомогу. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що країна вже виділила 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку української армії, що є рекордною сумою для цієї війни.

Ці кошти сприятимуть посиленню оборонних можливостей України та її здатності протистояти ворогу. Велика Британія також активно займається підготовкою українських військових, надаючи навчальні програми та технічну підтримку.

Стармер також заявив, що економічний тиск на Росію необхідно збільшити, щоб Кремль був змушений йти на поступки. Для цього Велика Британія вже оголосила найбільший санкційний пакет проти Росії від початку війни.

Окрім того, прем'єр зазначив, що країни "Великої сімки" повинні об’єднатися і працювати над зниженням цін на нафту, аби зменшити фінансову можливість Росії вести агресивну політику.

Він впевнений, що зараз є реальна можливість досягти тривалого миру в Україні та Європі, і для цього Україна має бути за столом перемовин. Велика Британія готова підтримувати Україну військовою допомогою та забезпечити стабільність у Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав партнерів України докласти всіх зусиль, щоб зрештою вдалося зустрічати річницю миру, а не війни.

Читайте також: