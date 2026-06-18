Велика Британія надасть Україні військової допомоги майже на 1 млрд доларів: що увійде до пакета

Велика Британія / © Getty Images

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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 752 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 996 млн доларів.

Про це повідомляється в офіційній заяві країни.

У межах цієї підтримки Україна до кінця року має отримати 150 тисяч безпілотників українського виробництва. Також пакет передбачає постачання понад 350 зенітних ракет і радарів для посилення протиповітряної оборони.

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Фінансування здійснюватиметься за рахунок кредиту, який Велика Британія надала Україні в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration. Йдеться про механізм, забезпечений доходами від заморожених російських суверенних активів.

Загальний розмір британського кредиту в межах цієї програми становить 2,26 млрд фунтів стерлінгів — приблизно 3 млрд доларів.

До нового пакета увійдуть, зокрема, легкі багатоцільові ракети LMM та наземні радіолокаційні системи. У британському уряді наголошують, що такі засоби є критично важливими для захисту України від російських повітряних атак по цивільних об’єктах.

Оголошення про військову підтримку пролунало після заяви прем’єр-міністра Великої Британії на саміті G7. Раніше Лондон також повідомив про виділення 210 млн фунтів стерлінгів, або близько 278 млн доларів, із британського фонду експортного фінансування для забезпечення електроенергією українських атомних електростанцій.

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Крім того, Велика Британія запровадила 70 нових санкцій проти російського “тіньового флоту”, ланцюгів постачання військової техніки та мереж незаконного фінансування.

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