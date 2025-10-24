Україна отримає 5 тисяч британських багатоцільових ракет: подробиці

Кір Стармер / © Associated Press

Велика Британія оголосила про суттєве розширення програми військової підтримки України. Як заявив Прем’єр-міністр Кір Стармер, Лондон передасть Києву 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Про це він заявив під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Це рішення прийнято для того, щоб забезпечити Україну додатковими боєприпасами та посилити її обороноздатність напередодні складного зимового періоду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну в наданні їй далекобійної зброї, систем ППО, а також ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.