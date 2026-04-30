Велика Британія створює новий морський союз проти РФ: що відомо

Велика Британія планує сформувати нову спільну військово-морську силу разом із дев’ятьма країнами Європи для стримування Росії.

Про це пише The Guardian

Йдеться про регіон, який у Лондоні називають «відкритим морським кордоном» із РФ.

Ініціатива реалізується в межах Об’єднаних експедиційних сил (JEF) і має доповнювати можливості НАТО, а не замінювати їх.

До нового морського альянсу увійдуть Нідерланди, п’ять скандинавських країн і три держави Балтії. Вони працюватимуть разом у сфері планування операцій, навчань і бойової готовності.

За словами очільника Королівського флоту адмірала Тоні Радакіна, Росія залишається «найсерйознішою загрозою» для регіону, особливо на тлі активності її флоту та підводних операцій поблизу критичної інфраструктури.

Нове об’єднання також передбачає активніше використання морських дронів і безпілотних технологій, щоб підвищити ефективність оборони та знизити витрати.

Створення альянсу відбувається на тлі зростання напруження у сфері безпеки в Європі та збільшення військової активності Росії в північних морях.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація здатна розпочати збройну агресію проти країн НАТО ще до того, як європейські держави завершать переозброєння.

Ми раніше інформували, що Кремль офіційно розширив повноваження Путіна на використання армії за кордоном, створюючи привід для атаки на країни НАТО.

