- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Велика Британія вироблятиме для України дрони-перехоплювачі — Зеленський
Україна та Британія поглиблюють оборонну співпрацю.
Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський показав прем’єру Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Згодом британці розпочнуть виробляти цей безпілотник подальшого тестування в Україні.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
«Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії», — зазначив президент України.
Також глава держави зазначив, що обговорив зі Стармером розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію.
Водночас Зеленський повідомив, що обговорив із британським прем’єр-міністром посилення санкційної політики, яка має підштовхнути Росію до справжніх переговорів.
«Скоординували також позиції перед зустріччю коаліції охочих. Гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість — пріоритетні питання засідання», — додав глава держави.
Раніше начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігор Райков повідомив про небезпеку від російських FPV-дронів. За його словами, ворожі дрони вже за 3–6 місяців зможуть долати 100 км і досягати великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з території Білорусі.
Читайте також:
Прем’єрка Данії назвала головний прорахунок Путіна у війні: подробиці
Франція передасть Україні Mirage та ракети: Макрон розкрив деталі
Посланець Путіна у США назвав «винуватців» затримки переговорів щодо України