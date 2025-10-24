Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський показав прем’єру Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Згодом британці розпочнуть виробляти цей безпілотник подальшого тестування в Україні.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

«Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії», — зазначив президент України.

Також глава держави зазначив, що обговорив зі Стармером розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію.

Водночас Зеленський повідомив, що обговорив із британським прем’єр-міністром посилення санкційної політики, яка має підштовхнути Росію до справжніх переговорів.

«Скоординували також позиції перед зустріччю коаліції охочих. Гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість — пріоритетні питання засідання», — додав глава держави.

Раніше начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігор Райков повідомив про небезпеку від російських FPV-дронів. За його словами, ворожі дрони вже за 3–6 місяців зможуть долати 100 км і досягати великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з території Білорусі.

