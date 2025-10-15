Велика Британія заявила, що за пів року передала Україні понад 85 тисяч дронів для боротьби з агресією РФ

Британія / © Shutterstock

У Міністерстві оборони Великобританії 14 жовтня оголосили, що уряд суттєво нарощує підтримку України й зміцнює оборонні спроможності НАТО у відповідь на ескалацію з боку Росії.

За заявою міністра оборони Джона Гілі, лише за останні шість місяців Британія передала Україні понад 85 000 військових дронів, прискоривши виробництво з компаніями у Великій Британії.

Уряду виділено £600 млн на збільшення постачання дронів, зокрема FPV-дронів (першої особи), які критично важливі на передовій.

Ці безпілотники використовуються для високоточних ударів, розвідки та загалом для порушення дій противника за лінією фронту, що протистоїть російському застосуванню масованих дронів.

Гілі також оголосив, що Британія продовжить участь у місії повітряної поліції НАТО на Сході до кінця 2025 року. До того ж у планах — направлення британських фахівців з протидронових технологій до Молдови для навчання місцевих сил.

Крім того, Україна та Великобританія підписали першу в своєму роді промислову угоду на спільну розробку інтерцепторного дрона, який уже застосовується для захисту критичної інфраструктури від російських ударів.

У відповідь на збільшення загроз з боку Росії в Європі Британія планує нарощувати виробництво дронів, а також посилювати систему протиповітряної оборони країн НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт на $892,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що стартує 1 жовтня. У цей бюджет, попри опір багатьох республіканців, заклали $400 мільйонів на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заблокував надання військової допомоги Україні через годину після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.